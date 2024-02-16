الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل محارب لـ"حسن الرداد"

حسن الرداد في مسلسلات
حسن الرداد في مسلسلات رمضان 2024

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث وقصة مسلسل محارب بطولة النجم حسن الرداد المقرر عرضه في رمضان 2024.

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل محارب

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرف شيئًا عنه في البداية، وهو ما  يضطره إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد.

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مسلسلات رمضان 2024.. قبل "محارب" قائمة أعمال حسن الرداد مع "السبكي"

قصة مسلسل محارب

أما عن قصة مسلسل محارب فهو عمل اجتماعي تشويقي يحكي قصة "عزيز"، شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

وتدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر حسن الرداد كسائق ميكروباص ومن أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل محارب لـ "حسن الرداد"
مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل مسلسل محارب لـ "حسن الرداد"

ابطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب كل من الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان أحمد زاهر، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعي تشويقي) مكون من 30 حلقة، وستعرض أول حلقات المسلسل في أول أيام شهر رمضان 2024.

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