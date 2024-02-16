الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تاريخ "أعظم جمعية سرية إسلامية" فى مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تقدم الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الدرامي 2024، الملحمة الدرامية مسلسل “الحشاشين “، الذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، ويقدم الشخصية المحورية المؤسسة لفرقة الحشاشين ”حسن الصباح"، وضم فريق عمل مسلسل"الحشاشين" الفنان اللبناني نيقولا معوض، الذي يقوم بشخصية الشاعر عمر الخيام.

وبمجرد بدء الإعلان عن مسلسل الحشاشين سادت حالة من الرواج الكبير، حققها النجم كريم عبدالعزيز، الذى يشارك خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، بالملحمة الدرامية "الحشاشين"، واستطاع أن يتصدر الترند فور طرح البوستر الدعائي التشويقي للمسلسل المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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التفاصيل الكاملة لبداية فرقة الحشاشين فى العالم العربى

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز"

ويعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الأعمال الرمضانية التى ينتظرها الجمهور، كونه يحمل أسماء محترفين، فى مقدمتهم السيناريست والمؤلف الكبير عبدالرحيم كمال، والمخرج بيتر ميمي، والنجم كريم عبدالعزيز الذى يحظى بشعبية جارفة فى مصر والوطن العربي.

قصة مسلسل الحشاشين

يجسد بطل العمل كريم عبد العزيز دور “حسن الصباح” وهو شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى “مذهب الإسماعيلية الشيعي” في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ “الحشاشين”، ليخوض صراعات ومواجهات.

وخرجت جماعة “الحشاشين” من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة “Assassins” أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال إن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.

وتنتمي فرقة الحشاشين إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف تبث الرعب في الدول الإسلامية من فارس إلى الشام، واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واعتمدت في محاربة خصومها على الاغتيال الخفي المنظم بأكثر ما اعتمدت على الحرب العلنية، وهم شيعة من غلاة الشيعة ظهرت في مبدأ أمرها في فارس "إيران".

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب،  إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

وتجسد الفنانة ميرنا نور الدين دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل، والطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباح وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا، أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسس فرقة "الحشاشين"، وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.

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