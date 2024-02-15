مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز"

اقترب صناع مسلسل “الحشاشين” على إنهاء تصوير مشاهدهم بقيادة المخرج بيتر ميمي، والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ليخوض به المراثون الرمضاني المقبل.

قصة مسلسل الحشاشين

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل لتسليمها للقناة العارضة للمسلسل خلال الشهر الكريم، ويجسد بطل العمل كريم عبد العزيز دور “حسن الصباح” وهو شاب يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى “مذهب الإسماعيلية الشيعي” في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ “الحشاشين”، ليخوض صراعات ومواجهات.

وخرجت جماعة “الحشاشين” من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة “Assassins” أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، وعدد كبير من النجوم الشباب، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

وتجسد الفنانة ميرنا نور الدين دور فتاة تدعى دنيا زاد وستكون زوجة كريم في المسلسل، والطفل عمر عيسى فهو يجسد شخصية حسن الصباح وهو في مرحلة الطفولة، وقام بدراسة الشخصية جيدا والتي قال عنها إنها غامضة جدا، أما الفنان اللبناني نيقولا معوض فهو يجسد شخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين"، وبالنسبة لفنان تامر مجدي فهو يجسد جسد شخصية الفارس نور بارق ضمن أحداث مسلسل "الحشاشين" وهي شخصية تاريخية وجديدة عليه ولم يسبق له أن شارك بها في عالم الدراما.