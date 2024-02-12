"طلبت كده".. طرح الأغنية الرسمية لفيلم "درويلة" لعمرو عبدالجليل

طرح القائمون على فيلم "درويلة" لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني أحدث أغانى العمل، بالتزامن مع عرضه داخل دور السينما والتى تحمل اسم" طلبت كده" وهى ديو غنائي يجمع دياسطي ومعجزة على خطى موسيقى الراب السريع.

كليب "طلبت كده" غناء وكلمات دياسطى ومعجزه وألحان دياسطى وتوزيع وميكس وماستر محمد خالد الشهير "ديكستر".

و"درويلة" طرح الأسبوع الماضي فى دور العرض السينمائي وبعد طرحه بساعات قليلة، تصدر مواقع التواصل المختلفة ومنها موقع التدوينات "X" أي تويتر سابقًا وأيضًا موقع "فيسبوك" وذلك لتفاعل بعض الجمهور معه الذين شاهدوا الفيلم.

يشار إلى أنه احتفل صناعه، بالعرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى السينمات بالقاهرة الجديدة.

حضر العرض المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكلا من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، والمؤلف عبد الرحمن فتحى والمنتج والمؤلف محمد دياسطى وغيرهم من النجوم.

تدور أحداث الفيلم، حول مسرح درويلة الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.