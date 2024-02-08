بعد طرحه بساعات.. "درويلة" يتصدر ترند موقع التواصل الاجتماعى

تصدر فيلم "درويلة" عمليات البحث عبر مواقع التواصل "إكس" و"فيس بوك"، بعد بساعات قليلة من طرحه بدور العرض.

وطُرح فيلم "درويلة" أمس الأربعاء، بجميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

واحتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص الثلاثاء، في إحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة الجديدة.

وحضر العرض كل من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكلا من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، كابتن إبراهيم صبحى، محمد على ميزو والعديد من ضيوف الشرف للإحتفال مع زملائهم وعلى رأسهم دومينيك حوراني ومنه جلال وآخرين.

قصة فيلم درويلة

وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح "درويلة" الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.

فيلم "درويلة" يضم نخبة من النجوم أبرزهم: عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين.