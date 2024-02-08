الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد طرحه بساعات.. "درويلة" يتصدر ترند موقع التواصل الاجتماعى

فيلم درويلة
فيلم درويلة

تصدر فيلم "درويلة" عمليات البحث عبر مواقع التواصل "إكس" و"فيس بوك"، بعد بساعات قليلة من طرحه بدور العرض.

وطُرح فيلم "درويلة" أمس الأربعاء، بجميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية.

واحتفل صناع الفيلم بالعرض الخاص الثلاثاء، في إحدى دور العرض السينمائي بالقاهرة الجديدة.

وحضر العرض كل من المخرج معوض إسماعيل وزوجته أميرة قائد المشرف العام على الفيلم، وكلا من النجوم حسني شتا، مسلم، نهال نور، إبرام سمير، كابتن إبراهيم صبحى، محمد على ميزو والعديد من ضيوف الشرف للإحتفال مع زملائهم وعلى رأسهم دومينيك حوراني ومنه جلال وآخرين.

قصة فيلم درويلة 

وتدور أحداث الفيلم، حول مسرح "درويلة" الذي يمتلكه النجم عمرو عبد الجليل، والصراع على هذا المسرح بين ابنه حسني شتا وابنه بالتبني محمود عبد المغني، ومن هنا تدور الأحداث.

فيلم "درويلة" يضم نخبة من النجوم أبرزهم: عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين.

درويلة فيلم درويلة الإشادات الواسعة فيلم درويلة موقع التواصل الاجتماعي X محمد علي رزق

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

أول تعليق من حسام حسن بعد توليه قيادة المنتخب الوطنى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"