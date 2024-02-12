دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” على قدم وساق، لعرضه ضمن دراما رمضان 2024، بقيادة المخرج احمد نادر جلال والذي يعد التعاون الثاني لهما معًا بعد مسلسل “العائدون” رمضان قبل الماضي.

ويظهر أمير كرارة خلال الأحداث بدور طبيب لأول مرة خلال مسيرته الفنية ليبتعد كل البعد عن شخصية الضابط والصعيدي والتراجيدي، ومن المتوقع ان يحقق نجاح جماهيري كبير كما اعتاد جمهوره منه كل عام في الشهر الكريم.

“بيت الرفاعى” بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال أمير كرارة الدرامية

وقدم “كرارة” فى رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.