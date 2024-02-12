الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| أمير كرارة وميرنا جميل فى صور من كواليس "بيت الرفاعى"

أمير كرارة وميرنا
أمير كرارة وميرنا جميل

يواصل صناع مسلسل "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي، للحاق بسباق دراما رمضان 2024، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال.

ويظهر "كرارة" خلاله أحداث العمل في شخصية طبيب لأول مرة، وتشاركه الفنانة ميرنا جميل بطولة مسلسل "بيت الرفاعي".

وتجسد ميرنا جميل شخصية "كوافيرة" تقع في غرام "ياسين الرفاعي" أمير كرارة، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق.

وظهر الثنائي في صور متداولة من كواليس تصوير مسلسل "بيت الرفاعي".

 

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن ميرنا جميل تصور حاليًا الجزء الثانى من مسلسل "البيت بيتى" مع النجمان كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، كما قدمت آخر أعمالها مسلسل "اللعبة 4" مع النجمين هشام ماجد وشيكو، وإخراج معتز التونى.

بيت الرفاعي أمير كرارة ميرنا جميل احمد نادر جلال رمضان 2024

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دراما رمضان 2024.. تفاصيل كواليس تصوير "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

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