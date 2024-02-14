الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد البرومو التشويقي.. أزياء "الحشاشين" تلفت الأنظار

بوستر مسلسل الحشاشين
بوستر مسلسل الحشاشين

بمجرد أن ظهر "البوستر" الدعائي الأول لمسلسل "الحشاشين" المقررعرضه في رمضان القادم 2024 بطولة النجم كريم عبدالعزيز، حتى لفت أنظار الكثيرين الأزياء المبهرة التي تبناها المسلسل.

 

تصدر البوستر الفنان كريم عبدالعزيز وهو يرتدي أزياءً تنتمي لحقبة تاريخية قديمة ربما لم تتطرق إليها كثيرًا الدراما المصرية.

 

أزياء مسلسل "الحشاشين" أشارت إلى نوعية المسلسل، الذي يغلب عليه الطابع التاريخي، كما أظهرت المشاهد التي عرضت في "برومو" المسلسل كم احتوى على كميات هائلة من مظاهر الإبهار في الكثير من العناصر ليس في الأزياء فقط، بل في القصة، والديكور أيضًا والذي غلب عليه الطابع المميز واللافت.

 

وكان قد تصدر مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية وذلك بعد عرض البوستر الدعائي له، وكذلك بعد إطلاق الشركة المنتجة وطاقم العمل عدد من الصور من كواليس العمل.

 

ومن المقرر أن يكون مسلسل الحشاشين هو العمل العربي الأضخم في الموسم الدرامي الرمضاني القادم وهو من الأعمال المكونة من 30 حلقة وهي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

 

وكان قد انتهى طاقم عمل مسلسل "الحشاشين" من تصوير ما يقرب من 80% ومن المقرر أن يكون المسلسل جاهزًا بالكامل للعرض مع حلول الشهر الكريم.

 

كما من المقرر أن ينتهي المخرج بيتر ميمى من مونتاج الحلقات مبكرًا، وبذلك سيكون المسلسل الأضخم هذا الموسم من أوائل المسلسلات التى ينتهى طاقمها من التصوير بعيدًا عن ضغط الوقت، وهو ما يأتي بمثابة المؤشر عن الاتقان والحرفية الذي وصل له طاقم العمل الذي استمر  على مدى عامين بهدف تقديم العمل فى أفضل صورة.

 

"الحشاشين" من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

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