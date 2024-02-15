رمضان 2024.. "watch it" تطرح البوستر الرسمى لمسلسل "صدفة"

تواصل منصة watch it الإلكترونية مفاجأة الجمهور بطرح بوسترات مسلسلات رمضان 2024 المقبل، وكشفت عن البوستر الرسمي لمسلسل “صدفة” الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج.

وظهر بالبوستر أبطال العمل بشخصياتهم التي يجسدونها ضمن الأحداث، وهم ريهام حجاج وخالد الصاوي ورحاب الجمل وعصام السقا وسلوى خطاب ورشدي شامي، وسيطرت عليه حالة من الغموض والكوميديا بنفس الوقت.

مسلسل “صدفة” بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض عام 2020.

وقدمت ريهام حجاج في رمضان الماضي مسلسل "جميلة" وشارك في بطولته عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطي، صبحي خليل، أحمد الشامي، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمي، صبري عبدالمنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.