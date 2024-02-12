الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ميعاد مع إسعاد".. صاحبة السعادة على الراديو 9090 في رمضان

إسعاد يونس
إسعاد يونس

تعاقدت الفنانة إسعاد يونس رسميًا، مع الراديو 9090 لتقديم برنامج إذاعي فني “ميعاد مع إسعاد” يبث يوميًا على مدار الشهر الكريم ضمن موسم 2024.

كما تعاقدت الفنانة مي كساب على بطولة مسلسل إذاعي يبث على الراديو 9090 والمقرر الإفصاح عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وعادت إسعاد يونس إلى السينما بعد غياب بفيلم "عصابة عظيمة" يشاركها البطولة زينة، وفرح الزاهد ومحمد محمود، وكريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

يعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

“عصابة عظيمة” تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

راديو 9090 ميعاد مع اسعاد الشهر الكريم موسم رمضان 2024 رمضان 2024

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس "بيت الرفاعي" لـ أمير كرارة

دراما رمضان 2024| أمير كرارة وميرنا جميل فى صور من كواليس "بيت الرفاعى"

رمضان 2024| أحمد رزق تاجر آثار يسعى للانتقام من أمير كرارة في "بيت الرفاعي"

وائل جسار يهدى زوجته "كل وعد" احتفالًا بعيد الحب

دراما رمضان 2024| ملك قورة شقيقة أمير كرارة في "بيت الرفاعي"

"سولد أوت".. محمود سعد يكشف أسرار نقل معبد فيلة ويحاور دينا الشربيني

التريلر التشويقي.. "watch it" تفاجئ جمهور ريهام حجاج بشخصيتها في "صدفة"

دراما رمضان 2024| قائمة أبطال مسلسل "محارب" لحسن الرداد

الأكثر قراءة

"الحركة الوطنية": موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقيادة السياسية تدرك كيفية الرد

عاجل.. ردًا على تصريحات اجتياح رفح.. برلمانى يُطالب بطرد السفير الإسرائيلى

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

تفاصيل اجتماع "مدبولي" مع مدير صندوق النقد الدولي.. والحكومة تزف بشرى سارة

أسامة كمال: "إذا أراد أحد عداء مصر.. فأهلاً بالمعارك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال