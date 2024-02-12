"ميعاد مع إسعاد".. صاحبة السعادة على الراديو 9090 في رمضان

تعاقدت الفنانة إسعاد يونس رسميًا، مع الراديو 9090 لتقديم برنامج إذاعي فني “ميعاد مع إسعاد” يبث يوميًا على مدار الشهر الكريم ضمن موسم 2024.

كما تعاقدت الفنانة مي كساب على بطولة مسلسل إذاعي يبث على الراديو 9090 والمقرر الإفصاح عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وعادت إسعاد يونس إلى السينما بعد غياب بفيلم "عصابة عظيمة" يشاركها البطولة زينة، وفرح الزاهد ومحمد محمود، وكريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.

يعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما وتدور أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

“عصابة عظيمة” تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.