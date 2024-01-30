إسعاد يونس تتحدث عن فيلم "سهر الليالى" فى "صاحبة السعادة"

في حلقة جديدة من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، تحدثت الفنانة إسعاد يونس، عن تجربتها في إنتاج فيلم "سهر الليالي" الذي شارك فيه نجوم كبار مثل منى زكي وأحمد حلمي، وقالت إن الفيلم كان تحديا لها لأنه تم طرحه في فصل الصيف ولم يكن متوقعا أن يحقق نجاحا كبيرا، ولكنه أصبح ظاهرة ودخل تاريخ السينما المصرية.

كما أشادت إسعاد يونس، بفيلم "رحلة 404" الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي تلعب فيه منى زكي دور البطولة، وقالت إن الفيلم يذكرها بفيلم "سهر الليالي" لأنه يتناول موضوعا جديدا وجريئا، ويعكس تجارب منى زكي الفنية المتميزة.

وأضافت أنها تتوقع أن يحقق الفيلم نجاحا أكبر من فيلمها السابق، وأنه من الأفلام التي تستحق المشاهدة.