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فن

الأكثر تداولًا.. سر تصدر فيلم حب البنات التريند في مصر

فيلم حب البنات
فيلم حب البنات

استطاع فيلم “حب البنات” أن يستعيد نجاحه خلال الساعات الماضية بالتزامن مع عيد الحب العالمي “الفلانتين” ويكثر التساؤل على سر تصدر فيلم حب البنات التريند في مصر، حيث تصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل في مصر، وهو بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وأشرف عبد الباقي.

سر تصدر فيلم حب البنات التريند في مصر

وجاء  سر تصدر فيلم حب البنات التريند في مصر بعدما أعلنت سينما زاوية عبر صفحتها الرسمية منذ أيام عن إعادة عرض الفيلم الذي عرض عام 2004 مرة أخرى بالتزامن مع عيد الحب، ويلي عرض الفيلم مناقشة مفتوحة مع الجمهور بحضور السيناريست تامر حبيب، مؤلف الفيلم، وذلك بسبب أحداثه اللطيفة والتي تدور حول مشاكل الحب مع الشقيقات الثلاثة “ليلى حنان هنا”، والتي يحاول حلها جارهم الدكتور النفسي الذي يجسده أشرف عبد الباقي، لذلك تتناسب أحداثه مع أجواء عيد الحب الذي حل أمس واحتفل به الشباب والفتايات.

ولم يتوقف الامر على البحث عن الفيلم لمشاهدته من قبل المرتبطين عاطفيًا، ولكن يحظى الفيلم بقاعدة جماهيرية كبيرة، سواء مرتبطون أو لا “سناجل”، كما استعان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصور من مشاهد الفيلم ليكون كوميكس مضحك ويتم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا.

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قصة وأبطال فيلم حب البنات

تدور أحداث فيلم “حب البنات” حول ثلاث أخوات بعد وفاة والدهم يضطرون للعيش سويًا لمدة سنة لكي يحصلوا على الميراث وتتوالى الأحداث، ويضم الفيلم أغنيتين حققا نجاح كبير منذ عرض الفيلم وحتنى الآن وهما الأولى “نسيني”، والثانية “هات إيدك في إيديا”.

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فيلم حب البنات إنتاج عام 2003، وعرض عام 2004، من بطولة خالد أبو النجا، وليلى علوي، وأحمد عز، وحنان ترك، وهنا شيحة، وأحمد برادة، وسوسن بدر، وعبدالرحمن أبو زهرة، ودعاء طعيمة، وتأليف تامر حبيب، وإخراج خالد الحجر، وقد حقق ما يزيد عن 4 ملايين جنيه إيرادات في صالات السينما.

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