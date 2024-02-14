الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وداعا جوليا" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بغداد السينمائي الدولي

مهرجان بغداد السينمائي
مهرجان بغداد السينمائي الدولي

حصد الفيلم السوداني “وداعا جوليا” للمخرج محمد كوردفاني، جائزة أفضل عمل سينمائي في مهرجان بغداد السينمائي الدولي في دورته الأولى. 

وأعلن محمد المنصور، عضو اللجنة بدلا لرئيس اللجنة نجدت انزور، كما أعلن فائزي المسابقة الخاصة بالاعمال الروائية، حيث حصل رائد محسن على جائزة افضل ممثل، وحصلت الفنانة زهراء غندور على افضل ممثلة عن دورها في فيلم ميسي بغداد من العراق.

وحصد جائزة أفضل تصوير، فيلم المرهقون من اليمن، وفاز بجائزة أفضل سيناريو الفيلم العراقي “آخر السعادة” ، وحصد فيلم مطلقات الدار البيضاء جائزة أفضل إخراج لمحمد عهد، وحصل “ميسي بغداد” على تنوية خاص، وحصل “ان شاء الله ولد” من اليمن على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

تفاصيل فيلم “وداعا جوليا”

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، في مقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي الدولي 

وانطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بعزف السلام الوطني العراقي، وطلب المسئولون من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق معبرين عن فخرهم بما قدموه لوطنهم من تضحيات.

وأحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابًا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

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