عمرو وهبة يتعاقد على فيلم "المستريحة" أمام النجمة ليلى علوي

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي، مع النجم عمرو وهبة، للمشاركة في بطولة العمل تمهيدًا لعرضه خلال العام الجاري 2024.

عمرو وهبة يشارك فى بطولة "المستريحة" أمام ليلى علوي

وكان المخرج عمرو صلاح قد بدأ خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

تفاصيل فيلم المستريحة للنجمة ليلى علوي

وفى سياق متصل، يقوم حاليا المخرج عمرو صلاح، بمعاينة أماكن التصوير، لبدء التصوير خلال أيام.

ويسجل فيلم «المستريحة» التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

فيلم «المستريحة» تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، وهو بطولة النجمة ليلي علوي، والفنان بيومي فؤاد، ومن تأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

آخر أعمال عمرو وهبة

وكان النجم عمرو وهبة، شارك مؤخرا مع النجمة ليلى علوي، فى فيلم "مقسوم" الذي يعرض حاليا فى السينمات، كما تألق خلال مسلسل "صوت وصورة" الذي عرض مؤخرا ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الشتوي الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشارك خلال مسلسل صوت وصورة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، ليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".