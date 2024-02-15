الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "سينرجي" تقدم 5 أعمال ضخمة أبرزها "الحشاشين"

الحشاشين إنتاج سينرجي
الحشاشين إنتاج سينرجي

استطاعت شركة "سينرجي" على مدار السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في الدراما التليفزيونية، وخلال موسم رمضان 2024 تتواجد "سينرجي" بقوة بالتعاون مع  الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث تقدم 5 أعمال دفعة واحدة.

مسلسلات رمضان 2024

وتأتي البداية مع مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب وأحمد عيد وعدد كبير من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

والمسلسل الثاني لشركة "سينرجي" هذا الموسم هو مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة النجم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد كبير من النجوم من إخراج أحمد الجندي.

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أعمال مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم

وتقدم شركة "سينرجي" أيضًا مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب ومجموعة كبيرة من النجوم من تأليف بيتر ميمي ومن إخراج أحمد نادر جال.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

وتواصل الشركة تعاونها مع النجم أحمد العوضي وهذه المرة من خلال مسلسل "حق عرب" الذي  يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم  منهم  دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران والمسلسل تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

والمسلسل الخامس لـ"سينرجي" هذا العام هو مسلسل “المعلم” بطولة النجم مصطفى شعبان وعدد كبير من النجوم منهم  سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم من تأليف محمد الشواف عمرو الدرديري وإخراج مرقس عادل.

رمضان 2024 الحشاشين شركة سينرجي مسلسل الحشاشين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

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