الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة أعمال مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم

المعلم
المعلم

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان في موسم رمضان المقبل 2024.

وينافس مصطفى شعبان في موسم رمضان القادم يقدم بشخصية جديدة ومختلفة في المسلسل اذ يتناول الصراع بين أحد التجار ومنافسيه على السيطرة على تجارة بيع الأسماك.

عودة المخرج مرقس عادل 

وسيتم عرض مسلسل المعلم عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة للمخرج مرقس عادل الذي عاد مجددًا في هذا الموسم.

مسلسل فرصة ثانية

يعتبر مسلسل فرصة ثانية من إخراج مرقس عادل من أهم أعماله وهو من بطولة الفنانة ياسمين صبري وعدد كبير من النجوم وحقق به نجاحا كبيرا، وشارك في بطولة العمل آيتن عامر وأحمد مجدي ومحمود البزاوي.

مسلسل حواديت الشانزليزيه

من المسلسلات التي قدمها مرقس عادل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولته كلا من إياد نصار وداليا مصطفى وعدد كبير من النجوم.

مسلسل شغل في العالي

يعتبر مسلسل شغل في العالي آخر أعمال المخرج مرقس عادل، وعرض العمل في رمضان 2022، وضم عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شيرين رضا، فيفي عبده، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

في عز الضهر

ويشارك في بطولة فيلم "في عز الضهر"، مينا مسعود، إيمان العاصي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، محمد علي رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.

في القلب

"في القلب" بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وسيناريو وحوار سمير ياسر، ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ وعادل مرسي.

وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري، ويواصل مصطفى شعبان تصوير مشاهده مع منذر رياحنة، سهر الصايغ، انتصار، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري، ويواصل مصطفى شعبان تصوير مشاهده مع منذر رياحنة، سهر الصايغ، انتصار، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري، ويواصل مصطفى شعبان تصوير مشاهده مع منذر رياحنة، سهر الصايغ، انتصار، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.وانطلق تصوير أول مشاهد المسلسل منذ منتصف شهر ديسمبر الجاري.

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