مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة

يأتي ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024 مسلسل الفنان أمير كريم "بيت الرفاعي"، وهو إحدى المسلسلات المتنوعة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، التي تخوض بها السباق الرمضاني هذا العام.

قصة مسلسل "بيت الرفاعي"

وقصة أحداث مسلسل "بيت الرفاعي" تدور في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، وذلك في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي" وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، ولكن تقع العديد من الأحداث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ أن مهنته الأساسية هي أنه تاجر آثار.

أما النجم أمير كرارة يجسد في مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه رمضان هذا العام دور طبيب وذلك لأول مرة إذ أنها من الشخصيات البعيدة عن الأدوار المعروفة للنجم أمير كرارة.

وهو متزوج من إيناس كامل، وتظهر الفنانة ميرنا جميل مجسدة دول “كوافيرة” تقع في غرامه، وبينما تظهر الفنانة ملك قورة بدور شقيقته، ويكون كرارة على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، كما يلعب سيد رجب دور عمه وتقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

ويواصل صناع المسلسل التصوير لبعض المشاهد الخارجية، علما بأن المخرج أحمد نادر جلال يحرص على الالتزام بالخطة التي وضعها لإنهاء العمل خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.

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أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يضم مسلسل "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال “أمير كرارة” التليفزيونية

مسلسل "سوق الكانتو" يعد هو آخر مسلسل شارك به الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، ولعب خلاله دور طه القماش وهو نصاب، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي تاريخي