الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وأبطال ألف ليلة وليلة لـ"ياسر جلال "

ياسر جلال
ياسر جلال

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل “ألف ليلة وليلة” والذي غيّر اسمه لـ"جودر"، ضمن الماراثون الرمضاني 2024، ويلعب بطولته الفنان ياسر جلال، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وهو من إنتاج شركتي ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

ويرصد “الدستور”  قصة وأبطال ألف ليلة وليلة لـ "ياسر جلال " في سياق السطور التالية.

 

قصة مسلسل ألف ليلة وليلة

يلعب الفنان ياسر جلال شخصية جديدة ومختلفة عن باقي أدواره السابقة في عالم الدراما حتي أنه يلعب  جودر الصياد وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل اشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتكون شخصية جودر هي تاجر كبير اسمه عمر.

وجودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

 


أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة
 

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم “جودر” يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير  ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

 

حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة


مسلسل جودر ينتمي إلى مسلسلات الـ 15 حلقة حيث سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024.
 

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