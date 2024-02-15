مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة"

يُشارك الفنان أمير كرارة في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" والذي يأتي ضمن قائمة الأعمال الرمضانية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

ويواصل الفنان احمد عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل “بيت الرفاعي” بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، والذي يجسد دور طبيب لأول مرة وهي من الشخصيات البعيدة عن الأدوار المعروفة للنجم أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي

يأتي مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، يظهر "كرارة" خلاله أحداث العمل في شخصية طبيب لأول مرة، وذلك ضمن قائمة الأعمال الدرامية التي تطرحها الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن سباق دراما رمضان 2024، والتي تتنوع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية.

صناع المسلسل يواصلون التصوير اليوم في حواري شبرا، لتصوير بعض المشاهد الخارجية، وتجمع مشاهد اليوم بطل العمل امير كرارة بالفنانة إيناس كمال، حيث يظهرا ضمن الأحداث بدور زوجان يتعرضان لبعض المفارقات التي تغير مجرى حياتهما، مشيرًا إلى انهم أنهوا ما يقرب من 60 % من مشاهد العمل، لافتًا أن المخرج أحمد نادر جلال يحرص على الالتزام بالخطة التي وضعها لإنهاء العمل خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

نجوم مسلسل بيت الرفاعي رمضان 2024

يضم "بيت الرفاعي" يضم عددًا من الجراندات الموهوبين في البطولة، حيث يشارك النجم سيد رجب، يُصاحبه الفنان المحبوب أحمد فؤاد سليم، ويضم أيضًا، الفنان محمد لطفي، ليعيد المسلسل نجوم الدراما الكبار للتعاون مجددا مع بعضهم.

يضم مسلسل "بيت الرفاعي" كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة، أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.