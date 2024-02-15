مسلسلات رمضان 2024.. من هو المشرف على كتابة "الكبير أوي 8"؟

ينتظر جمهور الدراما المصرية والعربية مسلسلات رمضان 2024، على رأسها مسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم الكبير أحمد مكي وعدد كبير من النجوم، وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الجزء الثامن من المسلسل.

مسلسل الكبير أوي 8

ويبحث العديد من متابعين الكبير أوي على مدار أجزائه عن المشرف على كتابة حلقات الكبير أوي 8 وهو المخرج أحمد الجندي والذي يقوم بالإشراف على كتابة الكبير أوي 8 بالإتفاق مع النجم أحمد مكي بحيث يقوم على متابعة أفكار الشباب المؤلفين واختيار الأفكار المطروحة للحلقات.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

المسلسل الجديد هو مسلسل كوميدى، ويتم تقديم الجزء الثامن بعد النجاح الذي حقق على مدار سبعة مواسم في السباق الرمضاني وتعلق الجمهور بأحداثه وشخصياته، حيث تستمر مغامرات الكبير وجوني وحزلئوم بأفكار جديدة.

بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الترويج لعدد من أعمالها المقرر عرضها خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، إذ أعدت خريطة مميزة تجمع بين كل الألوان الدرامية، وحرصت على تقديم جودة إنتاجية عالية في أعمالها، التي يتصدى لها عدد كبير من النجوم.

وكشفت الشركة عن أول فيديو ترويجي لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكي، حيث ظهرت مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل في الجزء الثامن، وسط احتفاء كبير من الجمهور، الذي بادر بإعادة مشاركة الفيديو من الصفحات الرسمية ومنصات قنوات الشركة المتحدة ومنصة “واتش إت” بشكل سريع على الحسابات الخاصة، مع إشادات وتعليقات إيجابية.