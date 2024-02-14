مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي"

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل الكبير أوي8 على قدمٍ وساق تصوير المشاهد الأخيرة منه حتى يدخل ماراثون مسلسلات رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي الذي يجسد 3 شخصيات رئيسية ضمن أحداث العمل الفني، ومربوحة أحمد وحاتم صلاح، وعدد كبير من نجوم الفن، كل هؤلاء تحت قيادة المخرج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

ستدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

كما سيحاول حزلقوم الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بمشاركة نفادي وهدرس والعترة بسرقة أحد البنوك على طريقة المسلسل الأجنبي الشهير la casa de papel، بالإضافة إلى ارتداء الكبير ملابس الفيلم الشهير أيضًا باربي، وتتصاعد أحداث الكبير أوي 8 في إطار اجتماعي كوميدي كما حدث على مدار 7 أجزاء مضوا منذ طرح الكبير عام 2010.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

الفنان أحمد مكي: يجسد شخصية الكبير وجوني وحزلقوم والثلاث توأم.

الفنانة رحمة أحمد: تلعب دور زوجة الكبير مربوحة

الفنان بيومي فؤاد : يلعب شخصية الدكتور ربيع طبيب القرية

الفنان مصطفى غريب : يجسد شخصية العترة نجل الكبير

الفنان هشام إسماعيل : يجسد شخصية الغفير فراغ

الفنان محمد سلام : يجسد شخصية هدرس

الفنان حسين حجاج : يجسد شخصية الغفير أشرف

الفنان حاتم صلاح : يجسد شخصية نفادي صديق الكبير

وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير أكرم حسني، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي، كما اعتاد الجمهور من الفنان أحمد مكي.