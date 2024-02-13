«الكبير أوى 8».. أهالى المزاريطة يحتفلون بالهالوين وحزلقوم يقود عصابة لسرقة بنك

مفاجآت بالجملة يجهزها الفنان أحمد مكى وفريق عمل الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوى»، الذى يعرض فى الموسم الرمضانى المقبل، بالتعاون مع المخرج أحمد الجندى. وعلمت «الدستور» من مصادر مطلعة على كواليس العمل، أن الجزء الثامن سيشهد ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف من بينهم الفنان أكرم حسنى، الذى يلعب دور الكبير أوى فى إحدى الحلقات.

وسيقدم «مكى» ورفاقه أفكارًا جديدة داخل مجتمع المزاريطة، منها «الكاميرا الخفية»، والاحتفال بعيد «الهالوين»، إضافة إلى إعطاء مساحة أكبر للفنان محمد سلام ليفصح عن موهبته كـ«ستاند أب كوميدى»، بشخصية هدرس التى عرفها الجمهور منذ بداية ظهوره فى مسلسل «الكبير».

كما يجسد «مكى» شخصية الدمية الأسطورية بينوكيو التى تدب فيها الروح وتطول أنفها كلما كذبت، فيما يقود حزلقوم فرقة عمليات خاصة مكونة من نفادى ومربوحة وهدرس لسرقة بنك على طريقة المسلسل الشهير la casa de papel.

ويظهر «الكبير» مرتديًا فستانًا ورديًا فيما يبدو محاكاة ساخرة لفيلم الدمية الشهيرة باربى، إضافة إلى تجسيد شخصية ستانلى إبكس من فيلم the mask للنجم العالمى جيم كيرى.

ومن الأحداث الجديدة فى الجزء الثامن الإعلان عن حمل مربوحة زوجة الكبير، التى تقدمها الفنانة رحمة أحمد.

ويشارك فى العمل: بيومى فؤاد، فى دور الدكتور ربيع، والفنان مصطفى غريب، فى دور العترة نجل الكبير أوى، وهشام إسماعيل، فى دور فزاع، وسما إبراهيم، فى دور الكبيرة فحت، وحاتم صلاح، فى دور نفادى، والعمل من إنتاج شركة «سينرجى»، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين.