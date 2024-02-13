مسلسلات رمضان 2024| محمد البكري أحدث المنضمين لـ"عتبات البهجة"

انضم الفنان الشاب محمد البكري لقائمة أبطال مسلسل “عتبات البهجة” بطولة الفنان الكبير يحيي الفخراني، والذي سيكون بمثابة عودة له في عالم الدراما بعد غياب دام لسنوات طويلة ومن المقرر أن يعرض العمل عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشف البكري، لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته في أحداث العمل قائلًا:“رشّحني المخرج مجدي أبو عميرة لأجسّد دور مراهق ضمن أحداث المسلسل ويحدث معه عدد من المواقف، كما أنني سأظهر أمام الفنانة هنادي مهنا”.

أضاف:“حتى الآن انتهيت من تصوير نحو 50% من مشاهدي ضمن أحداث مسلسل ”عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني وأنا فخور جدًا لعملي في مسلسل يحمل اسمه لأنه قامة من قامات الفن، ونتعلم منه الكثير".

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

يحيى الفخراني

جومانا مراد

صلاح عبد الله

عنبة

خالد شباط

صفاء الطوخي

سماء إبراهيم

هشام إسماعيل

وفاء صادق

حازم إيهاب

يوسف عثمان

ليلى عزالعرب

علاء مرسي

معالجة درامية مدحت العدل

إخراج مجدي أبوعميرة

إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة

“عتبات البهجة” تدور قصته في إطار 15 حلقة المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح أنفلونسر شهير.