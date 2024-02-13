دراما رمضان 2024| "watch it" تطرح البوسترات الرسمية لأبطال "حق عرب"

طرحت المنصة الرقمية watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل حق عرب، والذي يخوض الفنان أحمد العوضي من خلاله، أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما، والذي من المقرر عرضه عبر احدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



وتضم قائمة أبطال العمل إلى جانب "العوضي"، الفنان أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، بدأ تصوير مسلسل حق "عرب" منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.

قصة مسلسل حق عرب

"حق العرب" يتناول قضايا شعبية، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وبطولة النجم أحمد العوضي مع مجموعة من نجوم الدراما.

مسلسل حق عرب تدور أحداثه في اطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية في التوقيت الحالي حول كبير المنطقة ويدعى "عبد ربه" وهو رجل في السبعينيات من عمره ويخافه الجميع، ولديه أخ يدعى "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وفى أحد الأيام يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر "عزت السويركى"، الذي يجسد دوره النجم أحمد العوضي وهو رجل شريف، وأقرب الأشخاص إلى عبد ربه، وتتوالى الأحداث في إطار ملء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

"حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.