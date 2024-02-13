دراما رمضان 2024| إطلالة بالأبيض والأسود لـ روجينا في برومو "سر إلهي"

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، تيزر البرومو الأول لمسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.



وظهرت النجمة روجينا بشكل مختلف في البرومو التشويقي لمسلسل سهر إلهي من خلال برومو بالأبيض والأسود تصدرته بإطلالة مختلفة عن أعمالها السابقة وظهرت جرعة عالية من الإثارة والتشويق التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمشاهد في ظل وهو سؤال محير للجمهور.. ماذا سيحدث؟!.



ويحرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على تكثيف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملا مع الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وفقا للخطة التى وضعها مع الجهة المنتجة، بعد معاينة أماكن التصوير وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، فى الوقت الذي يسعى فيه المؤلف والسيناريست أمين جمال، بوضع اللمسات النهائية على السيناريو الذي يضم 15 حلقة.

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.



أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".



مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

https://www.facebook.com/watch?v=832584065338973

روجينا

روجينا