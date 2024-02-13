الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| دينا فؤاد في بوستر منفرد لـ"حق عرب"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

طرحت المنصة الرقمية (watch it) بوستر منفرد للفنانة دينا فؤاد التي تلعب البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب الذي سيعرض ضمن دراما رمضان 2024، وهذه ستكون المرة الثانية بعد مسلسل “اللي مالوش كبير"، حيث جسدت وقتها دور زوجته.

“حق عرب” يعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو بطولة الفنان أحمد العوضي، الذي سيخوض البطولة المطلقة الأولى له في عالم الدراما بعد انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فنيًا وعاطفيًا، ضمن  مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال "حق عرب"

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي (إنفوجراف)

أبطال حق عرب

المسلسل بطولة نخبة من نجوم الفن أمام أحمد العوضي ودينا فؤاد، ورياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

تفاصيل شخصية دينا فؤاد

وتلعب دينا فؤاد البطولة أمام أحمد العوضي، ضمن أحداث مسلسل حق عرب، الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان والماراثون الرمضاني 2024، أما الفنانة وفاء عامر فتجسد دور زوجة صاحب مصنع الأخشاب الذي يجسده الفنان رياض الخولي ويعمل به أحمد العوضي ضمن الأحداث، ويتعرض صاحب المصنع لحادث ويقوم "عرب" بإنقاذه، القصة في إطار اجتماعي شعبي ودراما مليئة بالإثارة والتشويق.

ويصور المخرج إسماعيل فاروق أحداث مسلسله الجديد “حق عرب” في عدة لوكيشانات من أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامي، في العمل المنتظر عرضه في رمضان المقبل 2024.

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