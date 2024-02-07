الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد أحمد ماهر وأحمد العوضي في كواليس تصوير "حق عرب"

أحمد العوضي ومحمد
أحمد العوضي ومحمد أحمد ماهر

يواصل الفنان محمد أحمد ماهر تصوير مشاهد مسلسل "حق عرب" داخل الديكور الرئيسي للمسلسل بالحارة الشعبية في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يخوض به تجربة جديدة؛ وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وكشف محمد أحمد ماهر عن سورة من كواليس المسلسل؛ وهي التي جمعته مع بطل حق العرب حيث يجسد في العمل شخصية شقيقه في دراما شعبية مليئة بالصراعات والحكايات مع جوانب إنسانية ورومانسية.

مسلسل "حق عرب" بطولة  أحمد العوضي، ويشارك فيه كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

وتلعب دينا فؤاد البطولة أمام أحمد العوضي، ضمن أحداث مسلسل حق عرب، الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان والماراثون الرمضاني 2024، أما الفنانة وفاء عامر فتجسد دور زوجة صاحب مصنع الأخشاب الذي يجسده الفنان رياض الخولي ويعمل به أحمد العوضي ضمن الأحداث، ويتعرض صاحب المصنع لحادث ويقوم "عرب" بإنقاذه، القصة في إطار اجتماعي شعبي ودراما مليئة بالإثارة والتشويق.

ويصور المخرج إسماعيل فاروق أحداث مسلسله الجديد “حق عرب” بطولة العوضي في عدة لوكيشانات من أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامي، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

اول صورة تجمع محمد احمد ماهر وأحمد العوضي في مسلسل حق عرب محمد احمد ماهر أحمد العوضي مسلسل حق عرب حق عرب

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