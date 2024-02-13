الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لأبطال "حق عرب"

احمد العوضى
احمد العوضى

يشارك الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني 2024، بمسلسل "حق عرب"، الذي يضم في بطلته مجموعة من النجوم.

وتضم قائمة أبطال العمل إلى جانب "العوضي"، الفنان أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

بدأ تصوير مسلسل حق "عرب" منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.

"حق العرب" يتناول قضايا شعبية، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان، وبطولة النجم أحمد العوضي مع مجموعة من نجوم الدراما.

وكانت آخر أعمال النجم أحمد العوضي فيلم الإسكندراني الذي ينتمي للسينما الشعبية أيضًا، ومسلسل ضرب نار خلال الموسم الرمضاني الماضي برفقة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

أحمد العوضي حق عرب سباق الدراما الرمضانية رياض الخولي وفاء عامر

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