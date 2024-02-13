الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. محمد سلام ستاند آب كوميديان فى "الكبير أوى8" (خاص)

أحمد مكي ومحمد سلام
أحمد مكي ومحمد سلام

يشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل وتظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير. 

محمد سلام ستاندآب كوميديان

وكشفت مصادر لـ"الدستور" أن  محمد سلام ستكون له فقرات جديدة خاصة بكونه "ستاند آب كوميديان"، بشخصية هدرس التي عرفها الجمهور منذ بداية ظهوره في مسلسل "الكبير".

أحمد مكي يجسد أبونوكيو 

ويظهر مكي أثناء تقديمه شخصية الكبير وفي وجهه تغيير كبير، حيث تكبر أنفه بشكل طولي وغريب، ما يجعل نجله العترة الذي يلعب دوره الفنان مصطفي غريب يلقبه بـ"أبونوكيو".

أبطال مسلسل الكبير أوى 

"الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي،  كما اعتاد الجمهور من الفنان أحمد مكي.

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