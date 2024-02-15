دراما رمضان 2024| حزلقوم يسرق بنك ومربوحة حامل ضمن كواليس "الكبير أوي 8"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل الكبير أوي 8، والمقرر أن يخوض سباق دراما رمضان 2024.

ويظهر أحمد مكي من خلال أحداث المسلسل بشخصياته الثلاث “الكبير، وحزلقوم، وجوني”، ومعه مجموعة كبيرة من النجوم، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم.





تغيير في قصة مسلسل الكبير أوي الجزء 8





تدور الأحداث حول سرقة حزلقوم لبنك من أجل أن يعيش هو وأخوته حياه هانئة، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول أن يلوذ بالفرار.

كما تحتفل القرية بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام في شخصية مقدم برامج “ستاند آب كوميدي"، ويعيش الكبير في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف.



وتكتشف “مربوحة” أنها حامل ويبدأ الكبير في معاناه التعامل مع تغيرات حالتها المزاجية.

ينتظر الجماهير المتابعة لمسلسل الكبير أوي عرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على منصتها للجزء الـ 8 له، والذي يشارك في مارثون الدراما الرمضانية 2024.



أبطال الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي.