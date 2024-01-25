«الثورة الجزائرية».. تفاصيل أبرز إصدارات جناح الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

"ثورة الجزائر ثورة أول نوفمبر 1954 و الجلفة مسيرة كفاح 1830-1962".. كانت هذه أبرز إصدارات جناح دولة الجزائر في قاعة 2 في مركز القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

وعمل جناح دولة الجزائر على إبراز الكتب التي تعبر عن التاريخ الجزائري، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

نحكي تاريخ نضالنا للعالم

قال عبادة محمود، أحد المسؤولين عن جناح دولة الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس لـ "الدستور"، إن الجزائر عادة ما تشارك في المعرض بالعديد من الكتب التاريخية التي تستعرض تاريخ الجزائر، وحربها على الاستعمار، معقبا "نحكي تاريخ نضالنا للعالم".

وتابع إن الإقبال كبير في الساعات الأولى، واتمني أن يعرف العالم العربي بأكمله تاريخ الجزائر وجهودها لدحض الاستعمار.

تفاصيل الدورة 55 لمعرض القاهرة للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

و يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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