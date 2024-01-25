الموسوعة العلمية تجذب الأطفال في معرض الكتاب

طرحت دار نشر المدى للنشر والتوزيع في صالة ٢ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، مجموعة من القصص العلمية لتعليم الأطفال.



قال علي محمود، أحد مسؤولي دار المدى للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 المقامة في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية لـ"الدستور"، إن الموسوعة العلمية تلقي إقبالا كبيرا من قبل الأطفال، مشيرًا إلى أن الموسوعة العلمية تضم كتب عن الصخور والقمر وكل العلوم الفلكية.

ولفت إلى أن الموسوعة العلمية تضم ٧ مجلدات، وتبلغ قيمتها ٤٠٠ جنيه، منوها:« الاطفال يحبونها وتقوم على فكرة التعليم التفاعلي».



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب



تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الطفل.

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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