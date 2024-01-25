بمعرض الكتاب.. مركز أبوظبى للغة العربية يرفع شعار"تثقيف الأطفال مهمتنا"

أولى مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدولة الإمارات، اهتمامًا كبيرًا للطفل، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 المقامة في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس.

وعرض جناح مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، العديد من الكتب التي تنمي ثقافة الطفل، وتعلقه باللغة العربية.

نحاول أن نزيد حب الطفل وتعلقه باللغة العربية من خلال القصص القصيرة

في هذا السياق، قال محمد آل حامد، أحد المسئولين في جناح أبوظبي للغة العربية التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، لـ"الدستور"، إن المركز يهتم بتعميق ثقافة الطفل وتعلقه باللغة العربية، منوهًا: "نحاول أن نزيد حب الطفل وتعلقه باللغة العربية من خلال القصص القصيرة".

تربويون هم من أصدروا الكتب الخاصة بالأطفال

وأوضح أن هناك مجموعة من التربويين هم من أصدروا الكتب الخاصة بالأطفال التي تساعد على تنمية الذهن والذكاء، وتعميق حبهم وتعلقهم باللغة العربية.

الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب

تقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الطفل.

ويفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

5ef44a25-af91-4906-8435-a01ffd16eeb6

87ffa142-ee6b-4dd2-b549-66311f0c52d8