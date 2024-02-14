"حامل ونيولوك غير متوقع".. تفاصيل شخصية مربوحة في "الكبير أوي 8"

استطاعت الفنانة رحمة أحمد والتي تقوم بدور "مربوحة" أن تحقق نجاحا كبيرا خلال عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي 7 والذي عرض في رمضان الماضي، واستطاعت أن تكون قاعدة جماهيرية كبيرة ينتظر عرض الموسم الثامن من مسلسل الكبير وما تقدمه شخصية مربوحة.

مسلسل الكبير أوي 8

وكانت منصة "WATCH IT" طرحت البرومو التشويقي الأول لمسلسل "الكبير أوي 8"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر في البرومو الدعائي الأول لمسلسل "الكبير أوي 8"، النجم أحمد مكي بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني"، كما ظهر الفنان بيومي فؤاد بشخصية الدكتور ربيع، وحملت شخصية الفنانة رحمة أحمد والتي تجسد دور مربوحة العديد من المفاجأت حيث ظهرت بنيولوك جديد بالإضافة إلى انتظارها لمولود جديد.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

ستدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

كما سيحاول حزلقوم الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي بمشاركة نفادي وهدرس والعترة بسرقة أحد البنوك على طريقة المسلسل الأجنبي الشهير la casa de papel، بالإضافة إلى ارتداء الكبير ملابس الفيلم الشهير أيضًا باربي، وتتصاعد أحداث الكبير أوي 8 في إطار اجتماعي كوميدي كما حدث على مدار 7 أجزاء مضوا منذ طرح الكبير عام 2010.