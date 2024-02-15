شيماء سيف وأمينة خليل على رأس قائمة ضيوف الشرف في "الكبير أوي 8"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي البرمو الرسمي لـمسلسل الكبير أوي 8، بعد طرحه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استعدادًا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8.. في رمضان 2024





وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، فإن الفنانة شيماء سيف تظهر بشخصية كرتونية شريرة والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني.

في رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ظهر أحمد مكي على بوستر مسلسل “الكبير أوي 8” بشخصياته الشهيرة “الكبير” و"جوني" وحزلقوم" ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة، وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل فى الجزء الثامن في الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل الكبير أوي 8 في رمضان 2024

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي.