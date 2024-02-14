الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جوني وحزلقوم يتصدران البوستر.. أحمد مكي يقدم أفكارا مبتكرة في "الكبير أوي 8"

الكبير أوي
الكبير أوي

حقق مسلسل الكبير أوي نجاحا كبيرا على مدار السبع مواسم الماضيين، وينتظر محبو ومتابعو الكبير أوي عرض الجزء الثامن من المسلسل خلال الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسلات رمضان 2024| قصة وأبطال مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي"

دراما رمضان 2024.. "WATCH IT" تطرح البوستر الرسمي لمسسل "الكبير أوي 8"

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

وبمجرد عرض البرومو الخاص بمسلسل الكبيرأوي 8 تفاعل العديد من الجمهور معه، خاصة وأنه ظهر فيه العديد من المفاجآت والأفكار المبتكرة التي يقدمها أبطال العمل وظهر فيه العديد من المفاجأت والمواقف الكوميدية، وقد ظهر أحمد مكي على بوستر مسلسل “الكبير أوي 8” بشخصياته الشهيرة “الكبير” و"جوني" وحزلقوم" ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة.

وقد كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أول فيديو ترويجى لمسلسل «الكبير أوى ٨» بطولة النجم أحمد مكى، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ظهرت مجموعة من المشاهد الكوميدية وعناصر جديدة تدخل على العمل فى الجزء الثامن، وسط احتفاء كبير من الجمهور، الذى بادر بإعادة مشاركة الفيديو من الصفحات الرسمية ومنصات قنوات الشركة المتحدة ومنصة «واتش إت» بشكل سريع على الحسابات الخاصة، مع إشادات وتعليقات إيجابية.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

ستدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي حوّل أجواء جديدة داخل قرية المزاريطة التي يقطنها الكبير الذي يلعب دوره أحمد مكي، وهدرس الذي يجسد شخصيته محمد سلام، ومربوحة التي تلعب دور زوجته وجوني، نفادي صديق الكبير الذي يلعب دوره الفنان حاتم صلاح وغيرهم من النجوم، حيث ستحتفل القرية بعيد الهالوين كما يظهر الفنان محمد سلام بأحداث جديدة وهي أنه سيكون ستاند آب كوميديان.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، والمسلسل تأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

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