الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| ملك زاهر تروّج لدورها في "محارب"

ملك زاهر
ملك زاهر

روجت الفنانة ملك أحمد زاهر، لمسلسلها الجديد الذي حمل اسم "محارب"، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن مسلسلات رمضان 2024 عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى الذي يتعاون في هذا المسلسل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشرت الفنانة ملك أحمد زاهر عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" معلقًة عن مسلسل محارب: "أقل من شهر وتقابلوا رندا متحمسة أوي تشوفوها تفتكروا عاملة إزاي وايه انطباعكم عنها؟".

مسلسلات رمضان 2024

وتعد قصة مسلسل محارب من الأعمال المميزة والمختلفة في رمضان 2024، وسيطل "الرداد" بشكل مختلف على جماهيره، حيث تدور الأحداث في إطار شعبي ويظهر "الرداد" سائق ميكروباص من أصول صعيدية، ويهرب من الثأر، فيما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، وأيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامٍ، لكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب كل من الفنان حسن الرداد، الفنان ماجد المصري، الفنانة نرمين الفقي، الفنان تامر عبد المنعم، الفنان أحمد زاهر، غفران، وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، مسلسل محارب هو عمل (اجتماعى تشويقى) مكون من 30 حلقة، وستعرض أول حلقات المسلسل في أول أيام شهر رمضان 2024.

مطاردة بسبب ثأر قديم

وتتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

ويرث عزيز الثأر والخطر من والده دون أن يعرف شيئًا عنه في البداية، وهو ما  يضطره إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد.

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