الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عاجل| سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

سوزي الاردنية
سوزي الاردنية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مأمورية القبض علي البلوجر سوزي الأردنية.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن مأمورية من رجال مباحث الآداب نجحت في ضبط المتهمة خلال تواجدها رفقة أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة.

المتهمه قيد التحقيقات 

وأكد أن المتهمة مازالت قيد التحقيقات أمام نيابة المطرية حيث محل سكنها.

وتُجري النيابة العامة تحقيقًا مع المتهمة حول مقاطع الفيديو المنسوبة لها على منصة " تيك توك" والتي تتعدى بها على القيم المجتمعية وتُسهم في نشر الفسق والفجور. 
 

تفريغ الفيديوهات

وكشف المصدر أن جهات التحقيق تُشرف على تفريغ مقاطع الفيديو لمواجهة المتهمة بها، مؤكدًا أنه لم يصدر قرار من النيابة العامة بحقها حتي الآن. 

بلوجر البلوجر سوزي الأردنية القبض علي سوزي اللردنية تحريات مباحث القاهرة نيابة

مواد متعلقة

بعد القبض على سوزى الأردنية.. تعرف على تأثير إدمان السوشيال ميديا

الأكثر قراءة

عاجل| سوزي الأردنية في قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تعرف على عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح