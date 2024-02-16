عاجل| سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل مأمورية القبض علي البلوجر سوزي الأردنية.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن مأمورية من رجال مباحث الآداب نجحت في ضبط المتهمة خلال تواجدها رفقة أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة.

المتهمه قيد التحقيقات

وأكد أن المتهمة مازالت قيد التحقيقات أمام نيابة المطرية حيث محل سكنها.

وتُجري النيابة العامة تحقيقًا مع المتهمة حول مقاطع الفيديو المنسوبة لها على منصة " تيك توك" والتي تتعدى بها على القيم المجتمعية وتُسهم في نشر الفسق والفجور.



تفريغ الفيديوهات

وكشف المصدر أن جهات التحقيق تُشرف على تفريغ مقاطع الفيديو لمواجهة المتهمة بها، مؤكدًا أنه لم يصدر قرار من النيابة العامة بحقها حتي الآن.