السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

انهيار وبكاء.. كواليس 24 ساعة للبلوجر سوزى الأردنية

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

كشفت مصادر  للدستور بأنه فور وصول البلوجر سوزي الأردنية لمقر التحقيق معها أصيبت بحالة من الانهيار والبكاء الشديد، وتواصلت مع الكثير من أهلها وأصدقائها هاتفيا لاستعطافهم لينجدوها؛ مطالبة منهم إحضار الكثير من المحامين لنجدتها.

وأكدت المصادر أنه فور مشاهدتها لوالدها قالت له: "حسبي الله ونعم الوكيل أنت السبب في اللي أنا فيه لو كنت بتصرف عليا مكنتش هعمل كده".

وأقرت البلوجرز سوزي الأردنية صاحبة التريند الشارع اللى وراه أمام جهات التحقيق المختصة، بأنها استغلت وجود خلافات مع والدها وقررت سبه في فيديوهاتها؛ لتحقيق مكاسب كبيرة من خلال المشاهدات العالية والحصول على أرباح منها.

كما أقرت بأن والدها موظف بالنقل العام وممتنع عن الإنفاق عليها بل يقوم بأخذ كل أموالها عنوة التي  تتقاضها من أرباح الفيديوهات التي تقوم بتصويرها، وأكدت المتهمة بأنها تتقاضى أرباحا بالدولار.

وقررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه الشارع اللي وراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

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حبس البلوجر سوزى الأردنية بتهمة انتهاك القيم

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