الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس البلوجر سوزى الأردنية بتهمة انتهاك القيم

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس البلوجر سوزي الأردنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها النيابة تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم ولتحقيق الأرباح والمشاهدات.

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ"الشارع اللي وراه"، والذي حوى على العديد من السباب والشتائم من قبل سوزي الأردنية ضد والدها، فضلا عن  تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول.

 كما طالبت جهات التحقيق تقرير تكنولوجيا المعلومات، عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

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