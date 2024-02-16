الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 والأوراق المطلوبة

البريد المصري
البريد المصري

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 من اكثر الموضوعات بحث على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

يبحث العديد من المواطنين من كل محافظات مصر عن تفاصيل التقديم من خلال رابط وظائف البريد المصري، حيث أعلن الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة حول حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين في وظائف شاغرة متنوعة في داخل الهيئة.

txt

لينك وظائف البريد المصري 2024.. والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

أعلنت هيئة البريد المصرية من خلال منشور على موقعها الإلكتروني عن إتاحة العديد من الوظائف بالهيئة وأكدت أن تلقى طلبات التعيين تكو من خلال التسجيل على  المرقع الرسمي للهيئة، من خلال هذا الرايط اضغط هنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف البريد المصري 

1 - تقديم عدد 4 صورة شخصية حديثة.

2 - صورة الرقم القومي وجه أول وثاني سارية.

3 - شهادة المؤهل الدراسي.

4 - شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

5 - الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

6 - شهادة الخدمة العامة للإناث.

7 - إيصال الإيداع البنكي.

8 - كارنيه عضوية نقابة المحامين \المهندسين.

9 - تقديم صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

ما هي شروط وظائف البريد المصري؟

حددت هيئة القومية للبريد الشروط العامة للتقديم على وظائف البريد 2024، والتي شملت الآتي:

1 - التمتع بالجنسية المصرية.
2 - ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.
3 - أن يكون التقدير العام «جيد» على الأقل.
4 - الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم علي المتقدم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم رد اعتباره.
6 - ألا يكون المتقدم لوظائف البريد 2024 قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمضِ على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.
7 - أن يجتاز المتقدم لوظائف البريد 2024 الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.

مسابقة البريد المصري لينك تقديم مسابقة البريد المصري البريد المصري شروط وظائف البريد المصري وظائف البريد

مواد متعلقة

طبيب لـ"الدستور": لقاح الكوليرا آمن من سن عامين.. وضرورى للمسافرين

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا في المحافظات

7 نصائح مهمة ومبتكرة لإدارة توتر الطلاب مع بدء الدراسة

يسببه الكحول والسجائر.. علامات لسرطان الفم يمكن رؤيتها على أسنانك

أخبار فاتتك|موعد بدء تأهيل "الونش" وتحقيق فى استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض

قبل صدفة.. قائمة أعمال المخرج سامح عبد العزيز فى المواسم الرمضانية

بمناسبة مسلسل "صدفة".. "المتحدة" و"فانتدج" تعاون ناجح على مدار عامين

الأكثر قراءة

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

تفاصيل جلسة "كولر" مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

الوقت ينفد.. القسام: الخسائر فى صفوف المحتجزين الإسرائيليين كثيرة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. بكام عيار 21 النهاردة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى