لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 والأوراق المطلوبة

لينك تقديم مسابقة البريد المصري 2024 من اكثر الموضوعات بحث على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

يبحث العديد من المواطنين من كل محافظات مصر عن تفاصيل التقديم من خلال رابط وظائف البريد المصري، حيث أعلن الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة حول حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين في وظائف شاغرة متنوعة في داخل الهيئة.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

أعلنت هيئة البريد المصرية من خلال منشور على موقعها الإلكتروني عن إتاحة العديد من الوظائف بالهيئة وأكدت أن تلقى طلبات التعيين تكو من خلال التسجيل على المرقع الرسمي للهيئة، من خلال هذا الرايط اضغط هنا.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف البريد المصري

1 - تقديم عدد 4 صورة شخصية حديثة.

2 - صورة الرقم القومي وجه أول وثاني سارية.

3 - شهادة المؤهل الدراسي.

4 - شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

5 - الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

6 - شهادة الخدمة العامة للإناث.

7 - إيصال الإيداع البنكي.

8 - كارنيه عضوية نقابة المحامين \المهندسين.

9 - تقديم صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).

ما هي شروط وظائف البريد المصري؟

حددت هيئة القومية للبريد الشروط العامة للتقديم على وظائف البريد 2024، والتي شملت الآتي:

1 - التمتع بالجنسية المصرية.

2 - ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

3 - أن يكون التقدير العام «جيد» على الأقل.

4 - الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم لها.

5 - ألا يكون قد سبق الحكم علي المتقدم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تتم رد اعتباره.

6 - ألا يكون المتقدم لوظائف البريد 2024 قد سبق فصله من الخدمة بحكم نهائي، ولم يمضِ على صدور القرار النهائي بفصله 4 سنوات على الأقل.

7 - أن يجتاز المتقدم لوظائف البريد 2024 الاختبارات والتدريبات والكشف الطبي وتحليل المخدرات المقررة.