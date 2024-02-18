حالة الطقس اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

أكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود تحسن تدريجي في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة بعد التقلبات الشديدة التي وصلت إلى سقوط الأمطار في مختلف محافظات الجمهورية.

ننشر في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 18 فبراير 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

ويسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس لمدة أسبوع

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا من الساعة الرابعة وحتى التاسعة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد في بيانها إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 12

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 19 11

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 11

العريش 19 11

رفح 19 10

رأس سدر 21 12

نخل 19 7

كاترين 15 2

الطور 21 12

طابا 19 10

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 18 10

السلوم 17 8

سيوة 19 8

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 24 12

مرسى علم 25 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 20 8

بني سويف 20 8

المنيا 21 6

أسيوط 21 7

سوهاج 22 8

قنا 23 10

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 23 8

أبوسمبل 24 10