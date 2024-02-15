الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

4 نوات شديدة تختتم بها الإسكندرية موسم الشتاء 2024

نوات الإسكندرية
نوات الإسكندرية

تتعرض الإسكندرية منذ صباح أمس لتداعيات نوة الشمس الصغيرة التي تضرب المحافظة الساحلية، بأمطار غزيرة رعدية ورياح نشطة مع وطقس شديد البرودة، يستمر لمدة 3 أيام، حيث رفعت المحافظة حالة الطوارئ والاستنفار بجميع القطاعات الخدمية للتعامل مع النوة الحالية.


ومع قدوم نوة الشمس الصغيرة والتي جاءت عن موعدها المحدد في جدول النوات بعدة أيام؛ بسبب التغيرات المناخية، تكون الإسكندرية على موعد مع 4 نوات شتوية شديدة تختتم بها عروس البحر فصل الشتاء.

وبحسب جدول نوات الإسكندرية 2024، تكون نوة الشمس الصغيرة النوة الوحيدة في شهر فبراير، فيما يشهد شهر مارس 4 نوات شديدة تكون هي ختام لموسم الأمطار.

السلوم والحسوم

تبدأ نوات شهر مارس بنوة السلوم، التي تهب على المدينة الساحلية في مارس وتستمر لمدة يومين وهي ممطرة، وتكون الرياح بها قادمة من السلوم، ثم يليها نوة الحسوم التي تتعرض لها الإسكندرية   في 9مارس وتستمر لمدة 7 أيام يصاحبها رياح جنوبية غربية، وتكون ممطرة غالبًا.

نوة الشمس الكبيرة وبرد العجوزة

تهب نوة الشمس الكبيرة على المحافظة في 18 مارس، وتستمر لمدة يومين ويصاحبها رياح شرقية، ولا تكون ممطرة غالبًا وتسطع فيها الشمس،أما نوة عوة وبرد العجوزة  آخر النوات الشتوية تأتي في 24 مارس وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وسميت ب"عوة" لصوت رياحها الشديد.

16نوة شتوية بالإسكندرية 

وتتعرض محافظة الإسكندرية خلال فصل الشتاء لـ16 نوة بداية من شهر سبتمبر وحتى مارس، أولها نوة غسيل البلح وأخرها بنوة عوة، كما تشهد رياح الخماسين الترابية في شهر إبريل ورياح النقطة الساخنة في يونيو.

ومن بين نوات الشتاء هناك عدد من النوات الشديدة التي أجواء طقس قاسية منها "المكنسة وقاسم والفيضة والميلاد والكرم"، وهم أشد النوات بسبب امطارهم الغزيرة الرعدية والثلجية في كثير من الأحيان.

السلوم والحسوم برد العجوزة نوة الشمس الكبيرة حالة الطوارئ جدول نوات الإسكندرية

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