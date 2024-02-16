استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة الطقس السيئ بالمحافظات

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، وذلك من خلال التواجد الأمني المكثف بكل الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، انطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف نحو تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، لا سيما في المواقف الطارئة.

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ونشرت أجهزة الوزارة التجهيزات اللوجستية اللازمة (سيارات الإغاثة- الدفع الرباعى- الأوناش المرورية) لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات على الطرق، كما ساهمت قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه.

وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار موجة الأمطار.