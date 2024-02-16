الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 2270 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفات مرورية
مخالفات مرورية

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة،  جهود لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (258) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2270) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (35) قضية.

 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها. 

أمن المنافذ وزارة الداخلية مكافحة الجريمة مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة

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