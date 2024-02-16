كشف لغز سرقة شقة فى الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة على موقع "فيسبوك" متضمنًا تعرض شقة إحدى السيدات للسرقة بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة عبر إحدى صفحات موقع "فيسبوك"، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بسرقة "مبالغ مالية ومحتويات شقة" بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/1/2024 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات "الشاكية"- مقيمة بالقاهرة) اكتشافها سرقة (2 جهاز تليفزيون- مبلغ مالي- مشغولات ذهبية- متعلقات شخصية) من شقة مملوكة لها بالإسكندرية، ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة في حينه، وهما شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى "عميل سيئ النية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.