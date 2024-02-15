السجن 5 سنوات لمندوب مبيعات لاتهامه باختلاس المال العام في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، بمعاقبة مندوب مبيعات بالسجن 5 سنوات غيابيا، ورد المبلغ المختلس 23105 جنيها وغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزلة من وظيفته، والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامة اختلاس مال عام، صدرالحكم بعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، والمستشار امير مجدي منير، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم.

بلاغ باختلاس أموال

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 1723 لسنة2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بصفته مندوب مبيعات باختلاس أموالا المملوكة لجهة عمله.

أثناء الجرد تم اكتشاف الواقعة

كشفت التحقيقات، الي قيام المتهم " م.ع.ا" مندوب مبيعات تجزئه بشركة للصناعات الغذائيه وهي شركة مساهمة مصرية، وبصفته مندوب تجزئه اختلس أموالا وقدرها ثلاثة وعشرون ألفا ومائة وخمسة جنيهات بان حصل المبلغ المقدر قيمته للمنتجات الغذائية، والتي وزعها علي عملاء الشركة، ولم يرد تلك الأموال الي خزينة الشركة ومن خلال إجراء الجرد الشهري علي عهدة المتهم تم اكتشاف اختلاسه المبالغ المذكورة محل الواقعة، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



و قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى، رئيس المحكمة، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية الجمرك سابقا،بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والزامة برد مبلغ خمسمائه وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وخمسة عشر جنيها وعشرون قرشا وتغريمه مبلغ مساوئ للمبلغ وعزلة من الوظيفة والزامة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باختلاس مال عام، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.



وترجع احداث القضية رقم 8926 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم باختلاس مال عام من محل عمله.



وكشفت التحقيقات الي قيام المتهم " خ.أ.م"، رئيس مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية بالجمرك سابقا بالاستيلاء علي مبالغ مالية من حساب نقابة المعلمين الجمرك وقيامه بسحب مبلغ خمسمانة وتسعة عشرة الف وخمسة عشر جنيها بالإضافة إلي استيلائه علي مبلغ ثمانين ألف جنية وتم ايداعهم في حسابة الشخصي وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.