بالأسماء.. مصرع 15 شخصًا في حادث تصادم كوبري الثروة السمكية بالإسكندرية

حصلت "الدستور" علي أسماء ضحايا حادث منطقة كوبري الثروة السمكية بدائرة قسم شرطة العامرية أول غرب الإسكندرية، الذي أدى إلى مصرع 15 شخصا وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل بمقطورة مع 4 سيارات اجرة “ميكروباص”.

أسماء ضحايا حادث كوبري الثروة السمكية

وتبين وفاة “قباري محمود”، وجثتين مجهولتي الهوية لرجل وسيدة استقبلتهم مستشفى العجمي النموذجي.

و"رضوي سامي جمال 20 سنة" مصابة بنزيف في المخ وتوفيت منذ قليل، بالإضافة لجثتين مجهولين.

و"آية مصطفى أحمد، 25 سنة" مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساق اليمني، و"محمود حلمي كامل، ٣٧ سنة" مُصاب باشتباه كسر وخلع بالكاحل الأيسر واشتباه نزيف بالبطن والصدر.





و"محمد عبد الحميد كامل، ٤٣ سنة" مصاب باشتباه نزيف بالمخ ونزيف بالصدر، و"محمود محمد فتحي، 28 سنة" مصاب بارتشاح رئوي وكسر بالساق، و"منى رضوان كامل، 36 سنة" مصاب بكدمات متعددة بالجسد.

و"رقية عبد الله أحمد، 16 سنة" مُصاب باشتباه كسر بالكوع الأيمن، و"علي محمود عبد الرحيم، 64 سنة" مُصاب بارتجاج وكدمات وسحجات متعددة.

وتلقت اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث بحادث تصادم مروع بين سيارة نقل بمقطورة وسيارات ميكروباص ووجود مصابين ووفيات، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقه سيارات الإسعاف والقيادات الأمنية الي مكان الحادث.

المعاينة

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت إلي انقلاب أحدهم واحتراق الاخري بالإضافة إلي وجود سيارة اخري أسفل السيارة النقل، تم اطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الاخري.