المؤبد لـ3 متهمين بسرقة 150 جنيهًا من عامل فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله خطاب، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المؤبد غيابيًا، عما أسند إليهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة عامل بالإكراه وحيازة سلاح أبيض.

بلاغ بسرقة المجني عليه

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 21095 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بتعدي المتهمين على المجني عليه وسرقته بدائرة القسم.

أشهروا السلاح في وجه المجني عليه

وكشفت التحقيقات، عن أنه حال تواجد المجني عليه "ا. س. ا" عامل، بالطريق العام تقابل مع المتهمين وهم كل من " ب.ا.ع" و" ك.م.م" و" ج.ه.ع"، عاطلين، وفوجئ بهم يشهرون في مواجهته سلاحًا أبيض واعتدوا عليه محدثين إصابته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ 150 جنيهًا، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.