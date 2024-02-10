بعد غلقه سنوات.. برلمانى يطالب بتطوير نادى "نادينا" لأهالى العطارين بالإسكندرية

تقدم النائب الصافي عبدالعال الصغير، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، واقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض ومباني نادي نادينا بمنطقة كوم الدكة المغلقة منذ سنوات؛ لتكون مركز شباب لأهالي المنطقة.

وقال النائب الصافي عبدالعال الصغير، إنه بناء على طلب أهالي كوم الدكة والعطارين بشأن نادي نادينا المغلق منذ سنوات، تمت مناقشة طلب الإحاطة بين وزارة التضامن الاجتماعي المالكة لأرض النادي وبين وزارة الشباب والرياضة التي كان خاضعا لها النادي وبين محافظة الإسكندرية، بعد غلق النادي منذ عام 2020 تمت الموافقة على طلب الإحاطة المقدم إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف النائب الصافي عبدالعال، أنه عقب الموافقة النهائية بإعادة تطوير نادي نادينا بكوم الدكة قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بإسناد مشروع التطوير إلى جمعية الهلال الأحمر المصري التي تسلمت النادي من خلال لجنه مشتركة، لبدء أعمال التطوير، والذي مساحته تقريبا 1600 متر وسوف تشهد أعمال التطوير منشآت رياضية وثقافية وملاعب لخدمة أهالي كوم الدكة والعطارين.

كان النائب الصافي عبدالعال الصغير عضو مجلس النواب بالإسكندرية، قال إن مشروع تحويل خط قطار سكة حديد أبوقير إلى مترو كهربائي يأتي ضمن المشروعات التنموية والتطوير الذي تشهدها المحافظة؛ بناا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء وتطوير المشاريع القومية داخل البلاد.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى ربط مدينة الإسكندرية من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا؛ على مراحل مختلفة لتخفيف الزحام المروري، وتسهيل حركة النقل للمواطنين على مستوى محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى توفير استهلاك الوقود لأنه يعمل الطاقة الكهربائية النظيفة صديقة البيئة.

وأوضح النائب الصافي عبدالعال الصغير، أن المشروع كان حلما وأصبح حقيقة وواقعا يسهم في تغيير وجه الحياة تمامًا في المدينة الساحلية؛ باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية للمخطط العام لمنظومة النقل الجماعى، وأن تعمل على خلق منظومة متكاملة للنقل الجماعي، لتصبح وسائل نقل جماعية سريعة حضارية تناسب القيمة التاريخية للإسكندرية، مع خلق محاور طولية وعرضية للربط بين طريق الكورنيش وطريق الحرية ومحور المحمودية.